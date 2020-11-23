شكرا لقرائتكم محمد فضل: طلبنا حضور 10 ألاف مشجع بالنهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، خروج مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبلة بشكل يليق باسم مصر.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية: ارسلنا توصيتنا برغبتنا في حضور عدد 10 الاف متفرج للنهائي، وننتظر الرد خلال 48 ساعة.

وعن دخول الصحفيين أكد أن هذا الأمر يعود للكاف، والذي خصص وسائل الكترونية للتسجيل، ومن ثم يختار الانسب منهم للحضور.

وعن إصابة أحمد عبد الله بفيروس كورونا قال: تحدثت معه واطمئنت على حالته، مشيرا بأنهم باتحاد الكرة يقومون باجراءت المسحات واختبارات الفيروس بشكل مستمر.

واردف: غدا سوف نعلن عن لوجو الدوري المصري بشكل رسمي، مشيرا بأن قرعة دوري الموسم الجديد لن تكون موجهة.

وتابع: الموسم القادم استثنائي، واقترحنا اقامة المسابقة من دور واحد مشيرا بأن فترته بالجبلاية تنتهي بـعد 9 ايام ولكنه يضع خطة جيدة لمن يليه.

واتم كلماته: السوبر الافريقي سيقام يوم 10 ديسمبر.