شكرا لقرائتكم ضياء السيد: "لو الأهلي وقف بن شرقي الزمالك مش هيشوف قدامه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد، نجم الكرة المصرية سابقًا، عن عناصر القوى في صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "أشرف بن شرقي هو أقوى العناصر في صفوف نادي الزمالك ولو الأهلي نجح في أنه يوقفه، الزمالك مش هيشوف قدامه طول الماتش".

وتابع: "أما علي معلول هو أقوى العناصر في صفوف النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك البحث عن الحلول جبهته اليمنى من أجل إيقاف خطورة علي معلول من أجل مواجهة قوى النادي الأهلي في المباراة المرتقبة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة".

وتحدث نجم الكرة المصرية سابقًا، عن دوافع ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة".

وقال ضياء السيد: "الأهلي عنده دوافع كبيرة وخاصة أنه يرغب في حصد البطولة الأفريقية التاسعة ولكن هذا لا يقلل من نادي الزمالك فلديه هو الأخر دوافع قوية ولديه خط هجوم ناري وقوي للغاية".

وتابع: " الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف".