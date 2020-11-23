شكرا لقرائتكم سيسيه: وصول الأهلى والزمالك للنهائى عيد للمصريين والأبيض الأقرب للبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإيفوارى عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق، أن وصول الزمالك والأهلى إلى نهائي أفريقيا هو عيد للكرة الأفريقية والكرة المصرية.

وقال سيسيه في مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "ناديان كبيران وصلوا النهائي وهو خبر سعيد للكرة المصرية والأفريقية وهو يوم عيد للمصريين".

وأضاف سيسيه: "أتمنى فوز الزمالك لأنه فريقى السابق وقضيت معه أوقاتا سعيدة، والزمالك هو الأقرب للبطولة لأنه الأكثر اندماجية ولا أستطيع أن أقول أنه الأفضل فنيا ولكن دينامية نادى الزمالك تجعله الأقرب للبطولة والأكثر دوافع من الأهلى".

وتابع مهاجم الزمالك السابق: "لا يوجد لى علاقة حاليا مع لاعبى الزمالك الحاليين لأنى لم أعاصرهم، ومعظم اللاعبين اللى لعبت معاهم كانوا مميزين جدا ولا فرق بين أساسى ولا احتياطي وأحرزنا الدورى والكأس في هذا الموسم وأكتر ما أتذكره كان حازم إمام كابتن الزمالك الحالي".

وعن مواجهات الأهلى، قال سيسيه: "لعبت 3 مباريات فقط أمام الأهلى تعادلت في مباراتين وخسرت واحدة".