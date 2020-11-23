شكرا لقرائتكم والده: النني يجري مسحة بعد غدًا بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، عن موعد المسحة المقبلة لنجله من أجل الإطمئنان على سلامته بعد التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد ناصر النني في تصريحات تليفزيونية": "محمد النني يخضع لمسحة كورونا بعد غدًا من أجل الإطمئنان على سلامته".

وتابع: "أتمنى شفاء نجلي وهو في الوقت الجاري بإنجلترا وسيعود لتشكيل فريقه من جديد فور شفاؤه".

تعادل فريق أرسنال مع مضيفه ليدز يونايتد سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على فولهام 3 / 2، وويستهام على شيفيلد يونايتد 1 / صفر.

وفشل فريقا ليدز وأرسنال في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

واضطر فريق أرسنال لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيكولاس بيبي في الدقيقة 52.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع ليدز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذا التعادل هو الأول لأرسنال في الدوري هذا الموسم حيث حقق الفوز في أربع مباريات وخسر في مثلها، فيما أصبح هذا التعادل هو الثاني لفريق ليدز مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في أربع.