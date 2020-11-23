شكرا لقرائتكم خالد الغندور: التعصب لن ينتهى إلا بالعدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن نبذ التعصب يبدأ من تطبيق العدل واللوائح على الجميع وذلك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى.

أضاف الغندور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك :" نريد تطبيق اللوائح على الأهلى والزمالك والجميع حتى نحصل على دوري مثل الشاعة واحد زائد واحد يساوى اتنين ويليق باسم الكرة المصرية".

تابع الغندور:" قوانين لجنة الانضباط تطبق في بعض الأحيان ولا تطبق مثل خناقة كهربا التي انتهت في قاعدة على الرغم قام بالاعتداء على فضل وعدم تطبيق البروتكول ومكالمة لرئيس الزمالك أوقفته فيه لحنة الانضباط".

واكمل:" المعلق الذى يلعب على مشاعر الجماهير لا بد أن يعاقب احنا قناة نادى ومصنفين أننا منحازين على الرغم من أن سياستنا دعم اللاعيبة وعدم نشر مشاكلهم ".

واختتم:" رسالتى أن نري مباراة نهائي أفريقيا يليق بالكرة المصرية واللى يلعب أفضل ربنا يوفقه والمجتهد ربنا بيكرمه سواء مدرب أو لاعبين وأتمنى الفوز يكون حليف الزمالك".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.