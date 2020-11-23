شكرا لقرائتكم المصرى يخوض مرانه المسائى على استاد بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، مرانه المسائى على ملعب الفريق باستاد بورسعيد، بعد انتهاء معسكر الفريق فى شرم الشيخ، حيث حرص علي ماهر المدير الفني للفريق ومعه أعضاء الجهاز الفني على تلبية الدعوة الموجهة له من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين لحضور المباراة الودية التي جمعت بين فريق الأمل بالنادي المصري والفريق الأول للكرة بنادي المطرية الرياضي على ملعب فرع النادي المصري الضواحي 1 ، والتي انتهت بفوز فريق الأمل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، حيث سجل محمد الجمل كابتن فريق الأمل هدفان فيما أضاف مهند صادق الهدف الثالث.

وأشاد علي ماهر بمستوى لاعبي فريق الأمل الذي يقوده فنيًا مصطفى رياض نجم مصر والمصري السابق ومعه حسن العشري ومحمد مرسي وهاني فرج وميدو عامر، مؤكدًا أن باب الفريق الأول مفتوح أمام لاعبي قطاع الناشئين حال ظهورهم بالمستوى الفني والبدني المؤهل لذلك.