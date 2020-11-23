شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبانة في تليفزيون ”الخليج 365”: حفل زفاف نجم بيراميدز فى فندق الزمالك ليلة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن أحمد أيمن منصور، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني سيقيم حفل زفافه يوم الخميس المقبل، وجاءت المفاجأة أن حفل زفاف أحمد أيمن منصور نجل السوبر أيمن منصور نجم الزمالك السابق سيتم إقامته في نفس فندق الإقامة الذي سيتواجد به الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا وقام أيمن منصور بتوجيه الدعوة إلى نجوم الزمالك من أجل حضور حفل زفاف نجله الذي تصادف إن سيكون ليلة القمة الأفريقية وفي فندق إقامة الزمالك.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 " أن أحمد أيمن منصور قام بحجز الفندق الذى سيقيم به حفل زفافه قبل نقل القمة الأفريقية من ستاد برج العرب إلى ستاد القاهرة لذا تصادف أن يقوم الزمالك بعد ذلك فى حجز الفندق للإقامة به بعدما قام نجل السوبر بحجز قاعة الاحتفال به لإقامة حفل زفافه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.