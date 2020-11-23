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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا ، تعرف على تفاصيل زيارة نجم الأهلي السرية لنادي المقاولون .
تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا
أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق
نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من اكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.
موسيماني يضم الرباعى غير المقيد أفريقياً لمعسكر الأهلي لنهائى الأبطال
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.
تعرف على تفاصيل زيارة نجم الأهلي السرية لنادي المقاولون
زار طاهر محمد طاهر صانع ألعاب النادى الأهلى، ناديه السابق المقاولون العرب، اليوم الأحد، وحرص طاهر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حيث ارتدى الكمامة، وسأل عن خليفته فى غرفة خلع ملابس الفريق ومن حصل على رقمه من اللاعبين، وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرر ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا.
دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.
المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد
يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
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