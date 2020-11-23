تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا

أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق

نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من اكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.

موسيماني يضم الرباعى غير المقيد أفريقياً لمعسكر الأهلي لنهائى الأبطال

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

تعرف على تفاصيل زيارة نجم الأهلي السرية لنادي المقاولون