شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط خضوع ساسى وبن شرقى لمسحات بالقاهرة لدخول معسكر القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يخضع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، للمسحات الخاصة بفيروس كورونا، فور وصولهم إلى القاهرة، مع منع اختلاطهم مع باقى زملائهم لحين معرفة نتيجة المسحات الخاصة بهم، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى أشرف بن شرقى سيصل إلى القاهرة غدا، الإثنين، وإنه بخير، مشددا إن تأخر عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق جاء بسبب عطل فى الطائرة ويتم التواصل معه ومع شركة الطيران من أجل إيجاد حلول لعودته إلى القاهرة بأسرع صورة.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

فيما تواجد محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته، بعدما جاءت مسحته السابقة إيجابية، وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

كما تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته بعد إيجابية مسحته السابقة حيث قام بإتباع الإجراءات الاحترازية فى الفترة الأخيرة والبروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.