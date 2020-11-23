شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة بعد إصابته بكورونا: ربنا يعديها على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قال الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك مساء اليوم: "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. طلعت إيجابي كورونا النهاردة، ربنا يعديها على خير ويشفى الجميع وإذا كان حد كان مخالط معايا في آخر يومين أرجو إنه يطمئن على نفسه".



أحمد عبدالله عبر فيس بوك

وأجرى الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشرة صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.

ويعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر ويبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.

ويتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية.