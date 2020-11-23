شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يبحث مع ربيع ياسين موعد ضم ديبالا وصابر لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، اليوم، الأحد، جلسة مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بمقر النادي باستاد الدفاع الجوى، وتطرق الثنائي خلال الجلسة، للحديث عن المرحلة المقبلة بالنسبة للثنائي إبراهيم عادل "ديبالا" ومحمود صابر لاعبا منتخب الشباب وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين للاتفاق على موعد محدد لضم ثنائي بيراميدز، إلى تدريبات منتخب شباب الفراعنة..حضر الجلسة محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، ومحمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب..وأنضم اللاعبان لتدريبات بيراميدز لمدة يومين ثم طالب المدير الفني الأرجنتيني استمرارهما لفترة أخري مما دعا ربيع ياسين الاجتماع به وترتيب وجودهما مع المنتخب عقب نهاية فترة علاجهما بالنادي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة، شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا، وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد ، وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.