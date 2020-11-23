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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا ، دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق .
تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا
أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق
نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من اكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.
دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.
المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد
يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
ميار شريف تخسر نهائى بطولة لاس بالماس بإسبانيا.. وتتقدم بالتصنيف العالمى
خسرت ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، مباراتها أمام الاستونية كايا كانيبى، المصنفة الأولى فى البطولة والـ 105 عالمياً، فى نهائى بطولة لاس بالماس التى تقام بإسبانيا، بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط 6/3/، و6/2.
مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات باتحاد الكرة
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين مازن مرزوق رئيسًا لإدارة المسابقات بالجبلاية، خلفًا لحسام الزناتي الذى قدم استقالته وعمل مديرًا رياضيًا بنادى الجونة.
سموحة يبحث عن صانع ألعاب قبل غلق باب القيد الصيفى
يسابق مسئولو سموحة الزمن من أجل التعاقد مع صانع ألعاب سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. وكان ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق عاد لناديه السابق الأهلى بعد انتهاء إعارته للموج الأزرق عقب تألقه بشكل لافت للنظر مع النادى السكندرى والمنتخب الأولمبى، وهو ما أدى فى النهاية لطلب الجنوب أفريقى موسميانى المدير الفنى للأهلى بضرورة عودته حتى يكون بديلا لمجدى قفشة فى منطقة الوسط.
أعضاء الأهلى أمام التتش لمؤازرة الفريق قبل نهائى أفريقيا.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو من تجمع عدد من أعضاء النادى الأهلى أمام ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث رددوا هتافات تحفيزية للاعبين والجهاز الفنى، كنوع من الدعم المعنوى بعد الأنباء التى انتشرت مؤخراً عن إصابة أكثر من نجم بالفريق بفيروس كورونا وأخرهم وليد سليمان صانع ألعاب القلعة الحمراء وأحد أهم العناصر الهجومية بالفريق، وردد الأعضاء الهتافات المدوية بإسم الأهلى أمام التتش ، وحاول الأعضاء دعم اللاعبن وطالبوهم بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.
الإسماعيلي يعلن تعافي البدري من كورونا وعودة اري بابل
واصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليومية إستعدادا لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بجانب البطولة العربية فى حال استئنافها ، وإشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين فضلا عن تخصيص جملة فنية على التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف ، كما شهد المران مشاركة محمود البدرى ظهير أيسر الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا بجانب عودة أرى بابل بعد عودته من منتخب بلاده.
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