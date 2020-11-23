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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 22 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،موسيماني يضم الرباعى غير المقيد أفريقياً لمعسكر الأهلي لنهائى الأبطال، المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد .
المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد
يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.
الأهلي يكشف موقف مروان محسن من مواجهة الزمالك بعد كدمتى الأنكل
كشف مسئولو النادى الأهلى موقف مروان محسن، نجم هجوم الفريق، من مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى نهائى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعرضه لكدمتين على مستوى الأنكل.
موسيماني يضم الرباعى غير المقيد أفريقياً لمعسكر الأهلي لنهائى الأبطال
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.
أعضاء الأهلى أمام التتش لمؤازرة الفريق قبل نهائى أفريقيا.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو من تجمع عدد من أعضاء النادى الأهلى أمام ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث رددوا هتافات تحفيزية للاعبين والجهاز الفنى، كنوع من الدعم المعنوى بعد الأنباء التى انتشرت مؤخراً عن إصابة أكثر من نجم بالفريق بفيروس كورونا وأخرهم وليد سليمان صانع ألعاب القلعة الحمراء وأحد أهم العناصر الهجومية بالفريق، وردد الأعضاء الهتافات المدوية بإسم الأهلى أمام التتش ، وحاول الأعضاء دعم اللاعبن وطالبوهم بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.
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