أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 22 / 11 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،موسيماني يضم الرباعى غير المقيد أفريقياً لمعسكر الأهلي لنهائى الأبطال، المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد .

المسحة الطبية تثبت إصابة وليد سليمان بكورونا.. وإجراء أخرى للتأكد

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏

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