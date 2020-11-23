شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يعلن ضم 12 لاعبا قبل إنطلاق الموسم الجديد بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن نادي النصر بقيادة سيد عيد المدير الفني تعاقده مع 12 لاعب في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول إستعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني والمقرر له يوم الاربعاء 25 نوفمبر والذي يستهله النصر بمواجهة الداخلية بملعب الدفاع الجوي الفرعي.
وتعاقد النصر مع حسن حسين من بهتيم وريمون مانجا من جولدي وجون مانجا من بتروجيت وعمرو شعبان من بتروجيت وحسام جلال من المنصورة وابراهيم صلاح من بتروجيت وأحمد عبادي من كفر الشيخ ومحمد بدوي من كهرباء الاسماعيلية وأحمد سعيد اوكا من ابو حماد ومصطفي تريزيجيه من كهرباء الاسماعيلية ومحمود رشاد فالكاو ورامز زيدان من نادي اف سي مصر .
واكد سيد عيد المدير الفني أنه تم اختيار اللاعبين الجدد بشكل دقيق طبقا لاحتياجات الفريق الأول بعد الإبقاء علي 18 لاعب في القائمة الأولي ، وقال عيد أن فريقه استعد بشكل جيد للموسم الجديد مؤكدا أن الهدف هذا الموسم المنافسة علي العودة للممتاز مشددا علي أن المالية شرسة في ظل وجود فرق الداخلية وبتروجيت وطنطا والترسانة والقناة ومنتخب السويس.
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