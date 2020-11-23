شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر عودة ساسى ومعلول اليوم إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعذر عودة الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى، على الترتيب، إلى القاهرة، اليوم، بسبب ظروف الطيران، حيث أجرى الثنائى محاولات إيجاد حلاً بدفع تكاليف طائرة خاصة والقدوم إلى القاهرة، دون جدوى فى الساعات الحالية وهوا ما يؤدى إلى تعذر عودتهما اليوم، على أن يواصل الثنائى رفقة مسئولي الناديين المحاولات إلى جانب وكلائهما من أجل العودة إلى القاهرة غدا، الإثنين.

وتواجد فرجانى ساسى وعلى معلول فى مطار تونس، على مدار اليوم، الأحد، انتظارا لإصلاح العطل الخاص بالطائرة الذى تسبب فى تأجيل عودتهما بالأمس، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم إصلاح العطل حيث ينتظر الثنائى الموقف النهائى للرحلة الخاصة بعودتهما إلى القاهرة وخلال ساعة حال عدم إصلاح العطل سيتعذر وصول الثنائى اليوم إلى القاهرة.

وتعذر عودة الثنائى بالأمس إلى القاهرة بعد حدوث عطل فى الطائرة التى كانا سيستقلها الثنائى وتواجدا فى المطار اليوم أيضا مع عدم إصلاح العطل لينتظر الثنائى رحلة جديدة غدا، الإثنين، أو بعد غد، الثلاثاء، أو مواصلة المحاولات من أجل العودة إلى القاهرة من خلال طائرة خاصة وهي السيناريوهات التى يدرسها ساسى حاليا مع إدارة نادى الزمالك بعدما تواصل مع إدارة النادى بعد تعذر عودته إلى القاهرة التى كان من المقرر لها أمس وكذلك على معلول.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، اليوم، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

فيما تواجد محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته، بعدما جاءت مسحته السابقة إيجابية، وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

كما تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته بعد إيجابية مسحته السابقة حيث قام بإتباع الإجراءات الاحترازية فى الفترة الأخيرة والبروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.