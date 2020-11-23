شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 22 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار المهمة و أبرزها،تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا، الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل معسكر الأهلى ومسحات فى السيارة للمُصابين .

الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل معسكر الأهلى ومسحات فى السيارة للمُصابين

خضع لاعبو الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. أشرف بن شرقى يعلن عدم إصابته بفيروس كورونا

أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره ”الخليج 365” من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

تعديل موعد انضمام ساسى وبن شرقى للزمالك

تقرر تعديل موعد وصول كلاً من الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وكذلك الدولى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذى سينطلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

الزمالك يؤهل محمود علاء وأحمد عيد استعدادا لقمة نهائى إفريقيا

أدى محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، على ملعب النادى، وذلك بالجري حول الملعب، على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء الأمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل الذى جاء فى دور الثمانية والذى فاز به الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل تجهيز الثنائى لمواجهة الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.