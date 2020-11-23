شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يتعادل مع سنمود قبل موقعه الأهلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سمنود على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق،حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثانى لولا براعة حارس الاتحاد الذى انقذ مرماه من فرصه موكده ليحفظ على تعادل الفريق.

وأشرك العميد حسام حسن المدير الفني للإتحاد جميع لاعبى الاتحاد خلال شوطى اللقاء حيث تعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر فى الدور قبل النهائى والمقرر لها أول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد ، وأكد حسام حسن ان المباراة كشفت عن العديد من المشاكل وأهمها أزمة خط الظهر والتى لم يجد لها حل حتى الأن.

ويسعى حسام حسن للوقوف على التشكيل الأمثل الذى يخوض به مباراة الأهلى القادمة والتى يأمل فيها جمهور الاتحاد من تخطى عقبه الأهلى والوصول لنهائى كأس مصر وحضر الثنائى عمر الميدانى و رزاق سيسيه التدريبات وقام بعمل الاحماء عقب عمل المسحة فور وصولهم صباحاً وسينضم الثنائى للتدريبات الجماعية ابتداء من الغد.