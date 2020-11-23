شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: استبعد أن يطلب الأهلى تأجيل مباراته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المنعم شطة الشهير بكابتن شطة، الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، إن أحمد ياسر ريان لا يمكن حسابه ضمن الإصابات في النادى الأهلى ولا يمكن مخاطبة الاتحاد الإفريقى عن أحمد ياسر ريان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد: الاتحاد الإفريقى حدد 40 لاعبا لأى نادى سواء كانوا ناشئين أو غيره وإلا يعتبر منسحبا ولابد أن يقام النهائي ووليد سليمان بالأساس مصاب بشد والأهلى فريق قوى يستطيع أن يخوض المباراة تحت أى ظرف .

وتابع: الأهلى لا يقف على لاعب أو 2 ولديه حوالى 22 لاعبا جاهزين وعدد المصابين لا يستحق ذكره لللاتحاد الإفريقى وحتى لا تتعطل المسابقات وأشك أن يطلب النادى الأهلى تأجيل المباراة، ونتمنى من الله ألا يزيد عدد المصابين وعلى اللاعبين توخى الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية ولابد أن يقوم الجميع بعمل مسحة.