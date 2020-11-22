ليدز يونايتد × أرسنال: الجانرز ينجو من الهزيمة في إيلاند رود

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجا أرسنال من خسارة محققة خارج قواعده على ملعب إيلاند رود، معقل ليدز يونايتد، وخرج بنتيجة التعادل السلبي امام الصاعد حديثًا للبريميرليج، ليتعادل أرسنال للمرة الأولى هذا الموسم بعد مرور 9 جولات من الموسم. وفشل أرسنال في التسجيل للمباراة للمباراة الرابعة من بين أخر 5 جولات، في حين فشل ليدز يونايتد في تحقيق الفوز على ملعبه للمباراة الرابعىة على التوالي، مكتفيًا بتسجيل هدفين خلال تلك السلسلة من المباريات التي لم يعرفها الفريق من قبل تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا. وشهدت المباراة طرد الجناح الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي أصبح خامس حالة طرد يتعرض لها لاعب من أرسنال في البريميرليج خلال فترة المدرب ميكيل أرتيتا مع الفريق، وهو عدد البطاقات الحمراء الأكبر الذي يتعرض له فريق في المسابقة منذ تولي الإسباني قيادة الجانرز. وتعرض بيبي لأول طرد له في مسيرته بمسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى، مع لعبه المباراة رقم 146 وتعرض أرسنال في المباراة لـ 25 محاولة تسديد، وهو رقم تسديدات لم يتعرض له الفريق في مباراة بالمسابقة منذ التعرض لـ 31 تسديدة من فريق واتفورد في سبتمبر من العام الماضي. وحرم القائم والعارضة أصحاب الأرض من التسجيل في 3 مناسبات، ليكون ثاني أعلى عدد تسديدات ردها إطار المرمى لفريق في مباراة بالبريميرليج هذا الموسم بعد فريق برايتون ضد مانشستر يونايتد (4). وفشل أرسنال في التسجيل من اللعب المفتوح خلال أخر 475 دقيقة لعب، وبالتحديد منذ 4 أكتوبر الماضي ضد شيفيلد يونايتد (الجولة الرابعة). وعلى الرغم من النتيجة المخيبة للجانرز، إلا أن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 6 من بين 15 مباراة لعبها خارج قواعده في البريميرليج تحت قيادة ميكيل أرتيتا. وهو نفس عدد الشباك النظيفة التي حافظ عليها الفريق في المباريات ال44 السابقة خارج القواعد في الدوري قبل وصول المدرب الإسباني لقيادة الفريق. الوضع في مصر

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