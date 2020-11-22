شكرا لقرائتكم خبر عن جوتا يدخل تاريخ الريدز بعد هدفه فى الثعالب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البرتغالى دييجو جوتا، لاعب ليفربول، رقما تاريخيا، بعد تسجيله هدف فريقه الثانى، فى مرمى ليستر سيتي، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن جوتا، أصبح أول لاعب فى تاريخ ليفربول، يسجل فى أول 4 مباريات له مع الريدز، على ملعب "أنفيلد"، بعدما سجل هدف ليفربول الثانى، فى شباك ليستر سيتي، بالدقيقة 41 من زمن اللقاء.
وسجل اللاعب البرتغالى، فى أول 4 مباريات له على ملعب الريدز، فى شباك فرق شيفيلد يونايتد، وست هام وليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي، وميدتيلاند الدنماركى، بدورى أبطال أوروبا.
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