شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع سمنود وديًا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع سمنود على ملعب الاتحاد بسموحة بهدف لكل فريق،حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف لخالد قمر ونجح سمنود فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى وكاد أن يخرج متقدما بالهدف الثانى لولا براعة حارس الاتحاد الذى انقذ مرماه من فرصه موكده ليحفظ على تعادل الفريق. وأشرك العميد حسام حسن المدير الفني للإتحاد جميع لاعبى الاتحاد خلال شوطى اللقاء حيث تعد المباراة الفرصة الأخيرة قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر فى الدور قبل النهائى والمقرر لها أول ديسمبر المقبل على ملعب السويس الجديد ، وأكد حسام حسن ان المباراة كشفت عن العديد من المشاكل وأهمها أزمة خط الظهر والتى لم يجد لها حل حتى الأن. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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