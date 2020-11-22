شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: هناك لاعبين عينتهم إيجابية ولم يعلنوا في الإعلام قبل نهائي افريقيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الإعلامي خالد الغندور مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بإصابات اللاعبين بكورونا في الوقت الحالي وقبل نهائي دوري أبطال افريقيا. ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال افريقيا. وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك :"لدي معلومات مؤكدة هناك لاعبين نتيجة المسحة جاءت إيجابية لكن لم يتم الإعلان عن الأمر". وواصل :"مسحة الكاف ستكون يوم الأربعاء المقبل ونتيجتها الخميس وهي التي ستحسم الأمر تمامًا وأتمنى عدم وجود أي عينة سلبية". الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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