شكرا لقرائتكم خبر عن قناص شتوتجارت يغيب عن البوندسليجا 3 أسابيع بسبب إصابة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم، الأحد، أن مهاجمه الأرجنتيني نيكولاس جونزاليز، سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في الركبة. وأشار شتوتجارت إلى أن التشخيص النهائي لحجم الإصابة بعد التقييم الأولي ألمح بإمكانية غياب اللاعب لفترة طويلة.

وقال سفين ميسلينتات، مدير الكرة في شتوتجارت، أن جونزاليز، البالغ من العمر 22 عاما، تعرض لتمزق جزئي في أربطة الركبة اليسرى، وهو أمر مؤلم، لكن لا يتطلب برنامجا تأهيليا طويل الأمد. وتعرض جونزاليز للإصابة خلال تعادل شتوتجارت مع مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لمثلها، أمس السبت، بالبوندسليجا، لكنه غادر الملعب مصابا في الشوط الأول بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه.