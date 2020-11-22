شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيج جوج حكما لمعركة برشلونة ودينامو كييف في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة دينامو كييف وبرشلونة، المقررة الثلاثاء المقبل بالعاصمة الأوكرانية، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للحكم السلوفيني ماتيج جوج.

وسيتولى الإيطالي ماركو جويدا إدارة مواجهة كراسنودار وضيفه إشبيلية، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة الأوروبية. ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس و8 عن منافسه في مباراة غدٍ التي ستبدأ في التاسعة مساء.

من جانبه، يحتل إشبيلية المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط مثل تشيلسي، في حين لم يتحصل كراسنودار سوى على نقطة واحدة في الجولات الثلاث الماضية.