ريمونتادا الإنتر تدك شباك تورينو برباعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إنتر ميلان فوزا مثيرا على نظيره تورينو، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي. وسجل لتورينو، سيموني زازا في الوقت الضائع للشوط الأول، وعزز كريستيان إنسالدي التقدم لتورينو عند الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
بينما سجل أهداف النيراتزوري، سانشيز في الدقيقة (64)، ولوكاكو في الدقيقتين (67) و(84) من ركلة جزاء، ولاوتارو في الدقيقة (90). وبفوز الإنتر، رفع الأفاعي رصيدهم إلى 15 نقطة بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 5 نقاط بالمركز الـ18.
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