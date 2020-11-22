شكرا لقرائتكم خبر عن روما يصعد للمربع الذهبي في الكالتشيو بثلاثية نظيفة في شباك بارما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق روما الإيطالي فوزا عريضا على منافسه بارما بثلاثية نظيفة، على ملعب الأوليمبيكو. ووقع على أهداف أصحاب الأرض بورخا مايورال في الدقيقة 28 وهنريك مخيتريان في الدقيقتين 32 و41.
بهذه النتيجة، ارتقى روما إلى المركز الثالث بإجمالي 17 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ميلان الذي سيستقبل نابولي الليلة. في المقابل، تجمد رصيد بارما عند 6 نقاط بالمركز السادس عشر.
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