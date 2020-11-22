شكرا لقرائتكم خبر عن ساسولو يتصدر الكالتشيو بثنائية في شباك فيرونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتقى ساسولو لصدارة الدوري الإيطالي، بعدما فاز بهدفين نظيفين على مضيفه هيلاس فيرونا، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "السيري آ".
وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، جاء هدفا الضيوف عبر جيريمي بوجا في الدقيقة 42 ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 76. بهذه النتيجة، اعتلى ساسولو الصدارة مؤقتا بواقع 18 نقطة، بينما تجمد رصيد فيرونا عند 12 نقطة بالمركز التاسع.
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