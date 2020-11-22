شكرا لقرائتكم خبر عن ماينز يحقق انتصاره الأول في البوندسليجا بثلاثية في شباك فرايبورج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ماينز انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليجا خلال الموسم الحالي، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على مضيفه فرايبورج اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للبطولة.

وودع ماينز مؤخرة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع) في حين تجمد رصيد فرايبورج عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقمص الفرنسي جون فيليب ماتيتا دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك) لمصلحة ماينز في الدقائق الثانية و34 و40، فيما تكفل نيلز بيترسن بتسجيل هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة 63.