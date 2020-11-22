شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف عن محطته التدريبية بعد الرحيل من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إنه بإمكانه تصور أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يوما ما، لكن ليس في المستقبل القريب. وفي رده على سؤال عن هذا الموضوع، أضاف يورجن: "ربما في المستقبل، أما الآن؟ فلا، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة عمل مكثف للغاية".
تجدر الإشارة إلى أن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، يتعرض في الوقت الراهن لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني بستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي.
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