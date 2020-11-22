شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك يفتح الباب أمام ديفيد ألابا من جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ عن أمله في بقاء المدافع النمساوي دافيد ألابا مع بطل أوروبا إلى ما بعد الموسم الحالي.
وسحب بايرن عرضه لتجديد عقد ألابا، حيث أكد النادي البافاري وممثلو اللاعب مؤخرا أنهما وصلا لطريق مسدود في المفاوضات بشأن الراتب السنوي في العقد الجديد، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن بايرن لا يحبذ التجديد للألماني جيروم بواتينج.
وقال فليك لصحيفة "فيلت"، الألمانية، لم أسمع بوضوح كامل أن جيروم ليس في الحسبان، ندرك قيمته، لازال الوقت مبكرا جدا لاتخاذ مثل هذه القرارات هنا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر هانز فليك يفتح الباب أمام ديفيد ألابا من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.