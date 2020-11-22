شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك يفتح الباب أمام ديفيد ألابا من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ عن أمله في بقاء المدافع النمساوي دافيد ألابا مع بطل أوروبا إلى ما بعد الموسم الحالي.

وسحب بايرن عرضه لتجديد عقد ألابا، حيث أكد النادي البافاري وممثلو اللاعب مؤخرا أنهما وصلا لطريق مسدود في المفاوضات بشأن الراتب السنوي في العقد الجديد، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن بايرن لا يحبذ التجديد للألماني جيروم بواتينج.

وقال فليك لصحيفة "فيلت"، الألمانية، لم أسمع بوضوح كامل أن جيروم ليس في الحسبان، ندرك قيمته، لازال الوقت مبكرا جدا لاتخاذ مثل هذه القرارات هنا.