شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم شطة: تأجيل مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك غير وارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكابتن عبدالمنعم شطة، الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن الاتحاد الأفريقي حدد 40 لاعبا لكل نادي، وإلا يعتبر النادي منسحبا، لافتاً أن النادي الأهلي خسر اثنين من أعمدته هما كهربا ووليد سليمان بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الكابتن عبدالمنعم شطة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم، الأحد، أن إصابات فيروس كورونا قوة ضاربة للنادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولن يتوقف النادي على لاعب أو اثنين.

واستبعد تأجيل القمة تحت أي ظرف، موضحاً أنه سيتم دخول النادي الأهلي للمعسكر بداية من غدا الإثنين.

فيما قال الكاتب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتماء للأهلي أو الزمالك لابد أن يذوب أمام الانتماء للدولة المصرية، مؤكدا أن قرار استبعاد المخرج محمد نصر من إخراج مباراة القمة خاطئ.