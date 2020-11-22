شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون صاحب أسوأ دفاع في البريميرليج بالرغم من فوزه بثلاثية على فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون إن فريقه كان يجب أن يسد الثغرات بدفاعه بعد التعرض لثلاث هزائم متتالية في الدوري الانجليزي الممتاز، قبل فوز صعب (3-2) على فولهام، اليوم الأحد. وحافظ إيفرتون على نظافة شباكه لآخر مرة في اليوم الافتتاحي للدوري خلال الفوز (1-0) على توتنهام هوتسبير، واستقبل 16 هدفا في 8 مباريات بعدها.

ويملك إيفرتون أسوأ دفاع برفقة غريمه ليفربول حامل اللقب. وأكد أنشيلوتي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، يجب أن نتحسن بالتأكيد لأننا لسنا متماسكين أو متقاربين بشكل كاف وأمامنا الوقت للعمل هذا الأسبوع.