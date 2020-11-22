شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمحمد الشناوي وقفشة للاطمئنان عليهم بعد مخالطتهم وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن اللجنة الطبية قررت إجراء مسحة طبية جديدة لكل من محمد الشناوي ومحمد مجدي قفشة وكابيلو مدرب الأحمال للتأكد من سلامتهم قبل الدخول لمعسكر المباراة. وأضافت المصادر أن هناك قلقا بسبب مخالطة اللاعبين لوليد سليمان لعدد كبير من لاعبي الأهلي، خاصة بعدما تأكدت إصابته بكورونا. ويستعد الأهلي للعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في 27 نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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