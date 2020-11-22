مونبلييه يتقاسم وصافة الدوري الفرنسي مع موناكو برباعية في شباك ستراسبورج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مونبلييه مزاحمته لموناكو، على المركز الثاني بالدوري الفرنسي، إثر فوزه الثمين برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ستراسبورج، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.
وحقق مونبلييه انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، بالتساوي مع موناكو في كل شيء، وبفارق أربع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر. وتجمد رصيد ستراسبورج عند ست نقاط، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.
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