شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن الأميرة المفقودة منذ 18 عامًا، يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الاستعداد لتحقيق حلم الجماهير البيضاء بالفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك عندما يدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم الإثنين، بأحد الفنادق، استعدادًا لمباراة الحلم أمام غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى إحدى أهم كلاسيكيات الكرة فى العالم، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ويخوض الفريق معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة، عقب إجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، أمس الأحد، وفضل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، الدخول فى معسكر مغلق مبكرًا لزيادة التركيز عند اللاعبين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا، حيث إنه لن يسمح لأى لاعب بالفريق بمغادرة الفندق، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية عن طريق الجهاز الطبى للفريق بالاتفاق مع إدارة الفندق، حيث سيتم تخصيص دور كامل للاعبين لتطبيق جميع الاحتياطات لتجنب تعرض أى فرد من المعسكر للإصابة بفيروس كورونا. وسينضم إلى معسكر اليوم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق، الذى وصل أمس، عقب خوضه مباريات منتخب أسود الأطلسى، فى تصفيات بطولة الأمم الأفريقية، كما سينضم أيضًا فرجانى ساسى، الذى عاد من تونس، بعد المشاركة مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى حازم إمام، الذى تعافى من فيروس كورونا، وذلك عقب خضوع اللاعبين للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

من ناحية أخرى، وجّه «باتشيكو» الشكر إلى جميع اللاعبين بعد الفوز على نادى مصر والصعود إلى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

وأضاف «باتشيكو» أن لاعبى الزمالك قدموا مباراة جيدة، ونجحوا فى فرض سيطرتهم على المباراة والصعود إلى الدور المقبل فى البطولة، بالرغم من صعوبتها.

وأشار المدير الفنى للزمالك إلى أن الفريق يسعى إلى مواصلة النتائج الطيبة وإسعاد جماهير النادى، مشددًا على أنه يثق فى اللاعبين وشخصياتهم القوية التى ظهرت فى المباراة.

من جهة ثانية، أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن المغربى محمد أوناجم، لاعب وسط الفريق، خاض آخر مران بشكل عادى، ولكنه كان يشكو شدًا خفيفًا، موضحًا أنه بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق تم عمل اختبار له، وفضل الجهازان الفنى والطبى إراحته وعدم المجازفة به أمام نادى مصر بكأس مصر.

وأضاف «أسامة» أنه بالنسبة لحازم إمام، ظهير أيمن الفريق، فقد خضع لمسحتين طبيتين، وظهرت النتيجة سلبية، وخضع لمجموعة من الفحوصات، التى أثبتت سلامته، وأنه سيكون متواجدًا فى معسكر الفريق القادم بشكل طبيعى، كما أشار طبيب الزمالك إلى أن محمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للفريق، لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل، وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون موجودًا فى مباراة الأهلى بنهائى دورى أبطال إفريقيا.