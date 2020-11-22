الفيصلي يلاحق القمة عبر بوابة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينشد الفيصلي الحصول على مقعد متقدم في سلم الدوري، وذلك عندما يستضيف الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد العاشر.

ويمتلك الفيصلي فرصة الحصول على المركز الأول أو الثاني في هذه الجولة حال استفادته من بقية اللقاءات القوية لفرق المقدمة، حيث يلعب المتصدر الهلال مع منافسه التقليدي النصر، فيما يلعب الشباب الثاني مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

ويعد الفيصلي واحدا من 3 فرق لم تخسر أي لقاء في هذا الموسم، حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما مسجلا 5 أهداف، فيما اهتزت شباكه 3 مرات.

أما الاتحاد فحقق فوزا وحيدا وكان على منافسه الأهلي، وتعادل في لقاءين وخسر آخر، مسجلا 6 أهداف بفارق هدف عن الأهداف التي استقبلها مرماه.

ومنذ 2016 لم يحقق الاتحاد أي فوز على الفيصلي في الدوري، حيث تقابلا في 7 مواجهات، فاز الفيصلي 4 مرات وحضر التعادل في 3.