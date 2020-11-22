صحوة الرائد تهدد أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتح الرائد أبواب ملعبه بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لاستقبال نظيره أبها في إطار منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الرائد، السادس برصيد 6 نقاط، المباراة بطموحات مواصلة الانتصارات كما فعل أمام الوحدة الجولة الماضية، كما أن رصيده (7 نقاط) يحفزه للفوز، خاصة وأنه على بعد 3 نقاط من المتصدرين الهلال والشباب.

وفي المباريات الأربع الماضية، حقق الرائد الفوز مرتين وخسر مرة وتعادل مرة، وينتعش الفريق بعودة نجمه المغربي محمد فوزير.

فيما يدخل أبها صاحب النقاط الأربع في المركز الـ12 اللقاء بأمل تعويض إخفاق قبل التوقف وتلقيه خسارة ثقيلة من الباطن 0-3، زادت من رصيد خسائره إلى اثنتين.

كما أن أبها من الفرق الأقل تحقيقا للفوز بجانب النصر والاتحاد والتعاون والوحدة، حيث فاز جميعهم في مباراة واحدة فقط.

التقى الفريقان في دوري المحترفين 6 مرات، فاز الرائد 4 مرات وتعادلا مرتين.