الأهلي يأمل في الصدارة باصطياد الليث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يستعيد الأهلي حارسه الأساسي محمد العويس للمرة الأولى هذا الموسم، وهو ينازل ضيفه الشباب (الليث) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يفتقد خدمات محترفه المؤثر المغربي إدريس فتوحي نتيجة إعلان إصابته أمس بفيروس كورونا ، وهو التوقيت الذي أربك حسابات وأوراق المدير الفني فلادان ميلويفتش الذي كان يعتمد عليه بشكل أساسي في وسط الملعب.

وكان العويس غاب عن الجولات الماضية بسبب الإصابة.

كما أعلن المهاجم السوري عمر السومة جاهزيته الكاملة للقاء بعد اجتيازه الفحص الطبي، حيث كان قد تعرض في وقت سابق لإصابة في الركبة حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

ويسعى فلادان لخطف كامل نقاط المباراة ليتمكن من احتلال الصدارة حال تعثر الهلال أمام النصر.

أما الشباب فيخطط هو الآخر للفوز، خاصة وأنه يحتل وصافة الترتيب بفارق الأهداف عن الهلال، حيث يمتلك 10نقاط.

ويأمل مدرب الشباب بيدرو كايشينا مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على صدارة الترتيب، علما بأن الشباب لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، حيث فاز 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

ولازالت الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي الأجنبي الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي فابيو مارتنيز بعد تعرضهما إلى إصابات عضلية.