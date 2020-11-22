شكرا لقرائتكم خبر قمة الرياض.. زيادة توهج للهلال أم انتفاضة للنصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم إلى الركض مجددا بعد فترة توقف شهدت معسكرين للمنتخبين الأول والأولمبي.

ولن تكون العودة عادية، حيث تشهد الجولة الخامسة (قمة الرياض)، الديربي العاصف بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بعد أن سبقته ظروف مختلفة في الندين التقليديين.

ويسعى حامل اللقب فريق الهلال إلى تعزيز صدارته للدوري من خلال الوصول إلى النقطة الـ13، وفي الوقت نفسه إضعاف حظوظ منافسه التقليدي في المنافسة على اللقب مبكرا، وخاصة أن النصر لا يملك سوى 3 نقاط من خلال فوز وحيد حققه على الصاعد فريق القادسية في الجولة الرابعة التي سبقت التوقف، فيما خسر قبلها 3 مواجهات، مما جعله في مركز متأخر في ترتيب الفرق.

ويمنع انعدام الفوارق الفنية وحميمية المواجهات بين الفريقين ترشيح أو توقع فوز فريق على الآخر.

وعلى غير حالة نظيره المدير الفني للنصر روي فيتوريا، يدير المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو، فريقه عن بعد نظرا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع للعزل الطبي.

حالتا وفاة

في المقابل لن تمنع حالتا الوفاة غياب مدافع النصر عبدالله مادو عن المباراة بسبـب وفاة والده، ولاعب وسط الهلال ناصر الدوسري بسبب وفاة خاله.

ظهور للمرة الأولىتظهر للمرة الأولى عدد من الوجوه من الفريقين في مقدمتهم رباعي الهلال حبيب الوطيان وفواز الطريس وعبدالله الجدعاني والأرجنتيني فيتو، وفي جانب النصر، يظهر للمرة الأولى ضد الهلال، الأرجنتيني مارتنيز والكوري كيم جين سو أمام الهلال وأسماء أخرى.

قبل المواجهة