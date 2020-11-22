قمة الرياض.. زيادة توهج للهلال أم انتفاضة للنصر؟

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ولن تكون العودة عادية، حيث تشهد الجولة الخامسة (قمة الرياض)، الديربي العاصف بين الهلال والنصر على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بعد أن سبقته ظروف مختلفة في الندين التقليديين.ويسعى حامل اللقب فريق الهلال إلى تعزيز صدارته للدوري من خلال الوصول إلى النقطة الـ13، وفي الوقت نفسه إضعاف حظوظ منافسه التقليدي في المنافسة على اللقب مبكرا، وخاصة أن النصر لا يملك سوى 3 نقاط من خلال فوز وحيد حققه على الصاعد فريق القادسية في الجولة الرابعة التي سبقت التوقف، فيما خسر قبلها 3 مواجهات، مما جعله في مركز متأخر في ترتيب الفرق.
ويمنع انعدام الفوارق الفنية وحميمية المواجهات بين الفريقين ترشيح أو توقع فوز فريق على الآخر.
وعلى غير حالة نظيره المدير الفني للنصر روي فيتوريا، يدير المدير الفني للهلال رازفان لوشيسكو، فريقه عن بعد نظرا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع للعزل الطبي.
حالتا وفاة
في المقابل لن تمنع حالتا الوفاة غياب مدافع النصر عبدالله مادو عن المباراة بسبـب وفاة والده، ولاعب وسط الهلال ناصر الدوسري بسبب وفاة خاله.
ظهور للمرة الأولىتظهر للمرة الأولى عدد من الوجوه من الفريقين في مقدمتهم رباعي الهلال حبيب الوطيان وفواز الطريس وعبدالله الجدعاني والأرجنتيني فيتو، وفي جانب النصر، يظهر للمرة الأولى ضد الهلال، الأرجنتيني مارتنيز والكوري كيم جين سو أمام الهلال وأسماء أخرى.
قبل المواجهة
- الفارق النقطي بين الفريقن 7 لصالح الهلال، حيث يملك 10 نقاط مقابل 3 للنصر
- فارق المراكز بين الفريقين 12 مركزا، فالهلال يحتل المركز الأول والنصر في المركز الـ13
- خلال المباريات الأربع الماضية سجل الهلال 6 أهداف واستقبل هدفا وحيدا
- خلال المباريات الأربع الماضية سجل النصر 4 أهداف واستقبل 5 أهداف
- أكبر النتائج في تاريخ مواجهات الفريقين حدثت عام 1988 عندما تعادلا 4 - 4
- يحمل اللقاء الرقم 165 في تاريخ لقاءاتهما الرسمية التي كسب الهلال منها 66 لقاء، مقابل 55 فوزا للنصر و43 تعادلا
- حضرت الصافرة الأجنبية في لقاءات الفريقين في41 مباراة، 23 منها انتهت بفوز الهلال و9 للنصر، و9 مواجهات انتهت بالتعادل
- فاز الهلال على النصر 12 مرة في دوري المحترفين منذ انطلاقته عام 2008، مقابل 7 انتصارات للنصر، وتعادلا 5 مرات
- هدفا سجلها الهلال بمرمى النصر في دوري المحترفين، مقابل 29 هدفا للنصر بمرمى الهلال
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