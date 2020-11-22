الصحة تعلن سلبية العينة الثانية لـ محمد صلاح من فيروس كورونا

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.

وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.

وتعرض الفرعون للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة منتخبنا الوطني أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا قبل 10 أيام، حيث جاءت نتيجة مسحة اللاعب إيجابية يوم 13 نوفمبر الجاري، ليتم استبعاده من قائمة الفراعنة.

وجاءت إصابة صلاح عقب قدومه إلى مصر من إنجلترا للمشاركة مع المنتخب، وشهدت تواجده حضور زفاف شقيقه نصر وهو ما أرجع إليه البعض سبب التقاط نجم ليفربول للعدوى.