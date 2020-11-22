شكرا لقرائتكم خالد الغندور: رضوان جيد حكم ممتاز لنهائى أفريقيا ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي خالد الغندور، أن هناك أنباء واردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفيد بأن المغربي رضوان جيد سيتم تعيينه حكما لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

أضاف الغندور في برنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد إن رضوان جيد حكم متميز، ولكن البعض قد يعترض على تعيينه بسبب وجود المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف "سيكون من الأفضل تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال، لأنه لا يوجد أى لاعبين جزائريين في فريقي الزمالك والأهلي، وسيكون من الأفضل اختياره لإدارة النهائي".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.