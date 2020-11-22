شكرا لقرائتكم محمد فضل: الكاف وافق على حضور من 5 لـ10 آلاف متفرج في نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن الاتحاد الأفريقي وافق على حضور الجماهير لمباراة الاهلى والزمالك على استاد القاهرة، المقرر لها الجمعة المقبل.

وقال محمد فضل في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "كان عندنا اجتماع وكلمتهم على الجماهير وأرسالنا للاتحاد الأفريقي نطالب بجماهير والكاف وافق على تواجد من 5 لـ10 آلاف متفرج وننتظر موافقة الأمن على تواجدهم في استاد القاهرة وشرحت لهم كيفية تنظيمهم في الملعب".

وعن دوره، قال محمد فضل: دورى في المباراة سيقتصر على التنظيم فقط بعدما تعاملت معهم في أكثر من مناسبة وشافوا الشغل وهم عندهم ثقة فينا لذلك تم اختيارى".

وأضاف محمد فضل: "أن الاتحاد الأفريقي مبسوط جدا بوصل الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا ويصفون المباراة بمباراة القرن، وفخورون بإقامة النهائي في مصر، ولا مانع لهم من تواجد الجماهير، ويتبقى فقط موافقة الأمن".

وتابع محمد فضل: "القرعة ستقام في إحدى فنادق القاهرة بتواجد عماد متعب وحازم إمام، وهناك مفاجأة كبرى للجماهير وهو لوجو الدورى الجديد وسنتجه للصناعة والتسويق".