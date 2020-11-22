شكرا لقرائتكم خضوع ساسى وبن شرقي لمسحة كورونا بالقاهرة قبل الدخول معسكر القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر أن يخضع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، للمسحات الخاصة بفيروس كورونا، فور وصولهم إلى القاهرة، مع منع اختلاطهم مع باقى زملائهم لحين معرفة نتيجة المسحات الخاصة بهم، فى ظل الإجراءات الإحترازية التى وضعها الجهاز الطبى للفريق للمعسكر المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن المغربى أشرف بن شرقى سيصل إلى القاهرة غدا، الإثنين، وإنه بخير، مشددا إن تأخر عودة التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق جاء بسبب عطل فى الطائرة ويتم التواصل معه ومع شركة الطيران من أجل إيجاد حلول لعودته إلى القاهرة بأسرع صورة.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى وبن شرقى، لمسحة طبية اليوم، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.