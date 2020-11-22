شكرا لقرائتكم خالد الغندور: وليد سليمان لعب مباراة أبو قير مصابا بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلانى خالد الغندور إن وليد سليمان لاعب الأهلي خاض مباراة أبو قير للأسمدة أمس، وهو مصاب بكورونا.

أضاف الغندور خلال برنامجه "زملكاوي" على قناة "الزمالك":"وليد سليمان كان يلعب أمس وهو مصاب بكورونا، مثل ما كوكا لعب مع المنتخب وهو مصاب بكورونا وأيضًا محمد شريف".

وقال الغندور في برنامج "زملكاوي" على قناة "الزمالك" في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد إ:"لدي معلومات مؤكدة هناك لاعبين نتيجة المسحة جاءت إيجابية لكن لم يتم الإعلان عن الأمر".

أضاف :"مسحة الكاف ستكون يوم الأربعاء المقبل ونتيجتها الخميس وهي التي ستحسم الأمر تمامًا وأتمنى عدم وجود أي عينة إيجابية ولا أرغب بوجود الجماهير فى نهائى دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.