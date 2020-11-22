شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لا أرغب بوجود الجماهير فى نهائى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة فيما يتعلق بإصابات اللاعبين بكورونا في الوقت الحالي وقبل نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر له الجمعة المقبلة 27 نوفمبر الجاري.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك :"لدي معلومات مؤكدة هناك لاعبين نتيجة المسحة جاءت إيجابية لكن لم يتم الإعلان عن الأمر".

وواصل :"مسحة الكاف ستكون يوم الأربعاء المقبل ونتيجتها الخميس وهي التي ستحسم الأمر تمامًا وأتمنى عدم وجود أي عينة إيجابية".

وأكمل:" لا أرغب بوجود الجماهير فى نهائى دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا".

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.