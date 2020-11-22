شكرا لقرائتكم تأجيل عودة ساسي وعلي معلول إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعذر عودة الثنائى التونسى فرجانى ساسى وعلى معلول، لاعبا الزمالك والأهلى، على الترتيب، إلى القاهرة، اليوم، بسبب ظروف الطيران، حيث أجرى الثنائى محاولات إيجاد حلاً بدفع تكاليف طائرة خاصة والقدوم إلى القاهرة، دون جدوى فى الساعات الحالية وهوا ما يؤدى إلى تعذر عودتهما اليوم، على أن يواصل الثنائى رفقة مسئولي الناديين المحاولات إلى جانب وكلائهما من أجل العودة إلى القاهرة غدا، الإثنين.

وتواجد فرجانى ساسى وعلى معلول فى مطار تونس، على مدار اليوم، الأحد، انتظارا لإصلاح العطل الخاص بالطائرة الذى تسبب فى تأجيل عودتهما بالأمس، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم إصلاح العطل حيث ينتظر الثنائى الموقف النهائى للرحلة الخاصة بعودتهما إلى القاهرة وخلال ساعة حال عدم إصلاح العطل سيتعذر وصول الثنائى اليوم إلى القاهرة.