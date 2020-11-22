شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع ربيع ياسين مع مدرب دجلة لإنهاء أزمة كريم محمد وأحمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتوى ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعد قرار استبعادهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.

واجتمع ياسين، باليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لدجلة، عبر خاصة فيديو كونفراس، نظرًا لصعوبة لقائهما، بسبب ظروف ارتباطهما بمعسكرات، وتكفل وليد ماهر المنسق الاعلامي لمنتخب الشباب بترجمة الحديث بينهما وأكد فاسيليو احترامه للمنتخبات الوطنية المصرية، مشددًا على أن خروج لاعبي فريقه من معسكر الشباب، بسبب خطأ إداري غير متعمد وابلغ حازم خيرت مدير جهاز وادي دجلة بانتظام اللاعبان في معسكر شباب الفراعنة عصر اليوم

وأبدى فاسيليو سعادته بالحديث إلى ربيع ياسين، مؤكدًا أنه فخور بالتواصل مع واحد من أبرز لاعبي الكرة المصرية، على مر العصور، وشدد المدير الفني لشباب الفراعنة، خلال اجتماعه بمدرب دجلة، على أن المدرب اليوناني أضاف قيمة فنية كبيرة للكرة المصرية.

وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائي دجلة لصفوف شباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران عصر اليوم ، المقرر له على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.