شكرا لقرائتكم مذبحة في الزمالك بفرمان من باتشيكو.. ورفع لاعبان من قائمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك يخطط للاستغناء عن مجموعة من اللاعبين عقب نهائي دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الفارس الأبيض و الأهلى مساء الجمعة المقبل.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "باتشيكو طلب الاستغناء عن الخماسى محمد حسن و كريم بامبو و عمر السعيد و محمد عبد السلام و محمود عبد العزيز".

وأكد أن مسئولي النادى الأهلى قرروا رفع أسم الثنائى محمود متولى مدافع الفريق وزميله لاعب الوسط محمد محمود من قائمته فى الموسم الجديد.

وكشف أن ذلك يأتى فى ظل إصابة اللاعبين لمدة طويلة وعدم استفادة الفريق من جهودهما خلال الموسم الجديد.

وأضاف: "متولى يعاني من إصابة بقطع فى الرباط الصليبى و محمد محمود من إصابة فى الغضروف".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في المسابقة بدور نصف النهائي بعدما استطاع الفوز اليوم على نادي مصر ليواصل حفاظه على لقبه المفضل في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية حيث استطاع أن يسجل 6 ألقاب من أصل 7 ماضية.

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق مرانه عصر غدٍ الإثنين علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب المران غدًا، ولك استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الأهلي.