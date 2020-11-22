قبل أيام من مواجهة الزمالك.. وليد سليمان يؤكد إصابته ونجله بفيروس كورونا

أعلن نجم النادي الأهلي، وليد سليمان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

وكتب "الحاوي": "الحمد لله من قبل ومن بعد، أنا وسليم إيجابي كورونا دعواتكم".

يشار إلى أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق، عبر موقعه الرسمي، أن وليد سليمان سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس السبت، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وأضاف الأهلي في بيانه: "باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي".

وذكرت صحيفة "الوطن"، نقلاً عن مصدر بالأهلي، أن وليد سليمان تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس السبت.