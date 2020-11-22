شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تكشف تفاصيل فوزها بـالميدالية الذهبية فى بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فريدة عثمان السباحة العالمية، إنها تمتلك حلما وهدفا منذ طفولتها تمثل فى الحصول على الميدالية الذهبية فى بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنها تعمل باستمرار على تطوير مهاراتها وكفاءتها للحصول على الميدالية.

وتابعت، أنها حفزت نفسها باستمرار بفضل دعم أسرتها خاصة وأنها قضت 5 أشهر فى مصر أثناء فترة كورونا، وعكفت خلالها على التدريب يوميا مع مدربها فى السباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت فريدة عثمان، قالت، إن تواجد الجمهور يكون آمر جيد حيث أن تشجيع الجمهور يبعث الحماسة، مشيرا إلى أنها عادت للولايات المتحدة منذ شهرين وبدأت في التدريبات استعدادا للأولمبياد .

وتابعت،: أنها في فترة تواجدها في مصر والتي استمرت حوالى 5 شهور حاولت بقدر المستطاع الحفاظ على مستواها بشكل كبير، من خلال التدريبات وصالة الجيم، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي بطولة منذ حوالى سبعة شهور وهذا الأمر صعب عليها كثيرا .

وواصلت فريدة قائلة إنها حاليا تسعى لعمل انجاز تاريخى في أولمبياد طوكيو 2021 يشرف مصر، مشيرة إلى أن عائلتها تقوم بدعمها كثيرا وتشجيعها، مؤكدة على أنه لابد للسباح أو الرياضى أن يبدأ مبكرا.